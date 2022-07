Grande successo per “Ma…, da dove arriva l'acqua del rubinetto?” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) - Il progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo è stato efficace nell'illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo dell'acqua. Coinvolti oltre 180 bambini tra i 6 e i 13 anni da scuole di Milano e Segrate Milano, 22Luglio 2022 – Si è conclusa con successo la prima edizione di “Ma…, da dove arriva l'acqua del rubinetto?”, progetto educational ideato da Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE,leader nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali, in collaborazione con Centro Studi Borgogna . Dal 19 al 21 luglio, presso l'Idroscalo di Segrate, oltre 180 studenti delle scuole primarie esecondarie hanno potuto apprendere informazioni fondamentali sul ciclo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) - Il progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo è stato efficace nell'illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo dell'. Coinvolti oltre 180 bambini tra i 6 e i 13 anni da scuole di Milano e Segrate Milano, 22Luglio 2022 – Si è conclusa conla prima edizione di “Ma…, dal'del?”, progetto educational ideato da Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE,leader nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali, in collaborazione con Centro Studi Borgogna . Dal 19 al 21 luglio, presso l'Idroscalo di Segrate, oltre 180 studenti delle scuole primarie esecondarie hanno potuto apprendere informazioni fondamentali sul ciclo ...

