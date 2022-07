Grande successo per “Ma…, da dove arriva l’acqua del rubinetto?” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Il progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo è stato efficace nell’illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo dell’acqua. Coinvolti oltre 180 bambini tra i 6 e i 13 anni da scuole di Milano e Segrate Milano, 22Luglio 2022 – Si è conclusa con successo la prima edizione di “Ma…, da dove arriva l’acqua del rubinetto?”, progetto educational ideato da Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE,leader nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali, in collaborazione con Centro Studi Borgogna. Dal 19 al 21 luglio, presso l’Idroscalo di Segrate, oltre 180 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno potuto apprendere informazioni fondamentali sul ciclo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Il progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo è stato efficace nell’illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo del. Coinvolti oltre 180 bambini tra i 6 e i 13 anni da scuole di Milano e Segrate Milano, 22Luglio 2022 – Si è conclusa conla prima edizione di “Ma…, dadel?”, progetto educational ideato da Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE,leader nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali, in collaborazione con Centro Studi Borgogna. Dal 19 al 21 luglio, presso l’Idroscalo di Segrate, oltre 180 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno potuto apprendere informazioni fondamentali sul ciclo ...

