“Grand Hotel – Intrighi e passioni” | arriva Megan Montaner | dove e quando vederlo

L'attesa terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni è in arrivo dopo il successo delle prime due: nel cast, per la stagione finale della serie televisiva spagnola, anche un volto molto noto al pubblico di Mediaset e soprattutto amato. Si tratta di Megan Montaner, che si unirà agli altri attori per interpretare un nuovo personaggio. Megan Montaner: perché è conosciuta e chi interpreterà. Forse il suo nome a qualcuno non dirà molto, ma sicuramente tutti avranno sentito parlare almeno una volta di Pepa e Tristan, i protagonisti della soap opera Il Segreto che nel 2011 è approdata su Canale 5 ottenendo un successo incredibile.

