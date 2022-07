Gp Francia: dominio Ferrari nelle libere 2, Sainz il più veloce (Di venerdì 22 luglio 2022) Prova di forza delle Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. A Le Castellet, il più veloce è stato Carlos Sainz, con 1'32''327, con un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Prova di forza dellenella seconda sessione di provedel Gp di, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. A Le Castellet, il piùè stato Carlos, con 1'32''327, con un ...

