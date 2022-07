Governo: per Draghi un bis senza M5s sarebbe 'durato un giorno' (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Un Governo bis senza i 5 Stelle, destinato a durare un giorno". Questo il pensiero di Mario Draghi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il premier sarebbe rimasto molto colpito dall'improvvisa svolta di Silvio Berlusconi e alle anticipazioni ieri di interviste rilasciate dal Cavaliere, il premier avrebbe reagito così: "Non sono stanco e non ho colto la palla al balzo. E non è vero che il presidente Mattarella ce l'abbia con me, perché abbiamo condiviso ogni scelta, passo dopo passo". Secondo il Corriere, 'la verità per Draghi è che il centrodestra voleva disarcionarlo con un Governo bis senza i 5 Stelle, destinato a durare un giorno'. Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Unbisi 5 Stelle, destinato a durare un". Questo il pensiero di Mario, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il premierrimasto molto colpito dall'improvvisa svolta di Silvio Berlusconi e alle anticipazioni ieri di interviste rilasciate dal Cavaliere, il premier avrebbe reagito così: "Non sono stanco e non ho colto la palla al balzo. E non è vero che il presidente Mattarella ce l'abbia con me, perché abbiamo condiviso ogni scelta, passo dopo passo". Secondo il Corriere, 'la verità perè che il centrodestra voleva disarcionarlo con unbisi 5 Stelle, destinato a durare un'.

