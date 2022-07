Governo, Manageritalia: “Nessuno aspetta le nostre crisi, fare presto per salvare Pnrr e Paese” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Paese non aveva bisogno di una crisi quanto mai intempestiva che mina la credibilità dell’Italia sul piano internazionale e “brucia” un’autorità dall’indiscusso prestigio mondiale, che avrebbe potuto traghettare l’Italia in un futuro di crescita duratura. Ora bisogna guardare avanti e farlo in fretta, portando a termine le tante riforme e i progetti, tra cui quelli del Pnrr, che erano stati programmati”. Così Mario Mantovani presidente Manageritalia ‘legge’ la situazione attuale. E’ necessario, come a Manageritalia in questi giorni chiedono tanti manager associati, innanzitutto ripristinare la ‘brand reputation’ del Paese, un fattore fondamentale di credibilità soprattutto nell’approccio ai mercati esteri, che è messa a duro rischio dalle incomprensibili velleità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilnon aveva bisogno di unaquanto mai intempestiva che mina la credibilità dell’Italia sul piano internazionale e “brucia” un’autorità dall’indiscusso prestigio mondiale, che avrebbe potuto traghettare l’Italia in un futuro di crescita duratura. Ora bisogna guardare avanti e farlo in fretta, portando a termine le tante riforme e i progetti, tra cui quelli del, che erano stati programmati”. Così Mario Mantovani presidente‘legge’ la situazione attuale. E’ necessario, come ain questi giorni chiedono tanti manager associati, innanzitutto ripristinare la ‘brand reputation’ del, un fattore fondamentale di credibilità soprattutto nell’approccio ai mercati esteri, che è messa a duro rischio dalle incomprensibili velleità di ...

