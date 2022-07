Governo | ceo Visit Ukraine | ' Mosca influenza sostituzione elite politiche in Paesi europei' **

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - "L'Italia è sempre stata amica dell'Ucraina. Ma allo stesso momento ha avuto rapporti stretti con la Federazione Russa. Oggi noi vediamo come in una serie deiavvengono dei tentativi di sostituire le. E questo avviene non senza 'l'aiuto' del Cremlino. Lo sostiene Anton Taranenko, ceo della piattaforma '', commentando con l'Adnkronos la crisi di Governo italiana. "Per i politici italiani - spiega Taranenko - ora sorge la questione se scegliere l'arricchimento personale a breve termine e la stabilità energetica del paese oppure avere dei problemi economici per un determinato periodo. E io vorrei che il governo italiano facesse una scelta giusta, ovvero quella che gli italiani hanno fatto subito dopo l'invasione su ...