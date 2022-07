Governo: analista ucraino, 'Russia ha usato metodi da Kgb per influenzare caduta' (Di venerdì 22 luglio 2022) Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - "Bisogna capire che la Russia utilizza i metodi del Kgb e che anche il loro presidente fa parte della scuola del Kgb. E la Russia utilizza tutti gli strumenti per fare pressione, perché questo per loro è normale, incluso il servirsi dei partiti populisti, partiti di estrema destra e via dicendo". L'analista militare ucraino Petro Chernyk commenta con l'Adnkronos la caduta del Governo Draghi, sottolineando che "quello che è accaduto al Governo italiano è una notizia non molto buona per l'Ucraina. Il premier Draghi ha sostenuto molto l'Ucraina sia economicamente sia fornendo all'Ucraina mezzi militari, parlo in primo luogo dell'artiglieria. Sono grato ai nostri colleghi italiani per l'obice FH 70, un sistema molto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - "Bisogna capire che lautilizza idel Kgb e che anche il loro presidente fa parte della scuola del Kgb. E lautilizza tutti gli strumenti per fare pressione, perché questo per loro è normale, incluso il servirsi dei partiti populisti, partiti di estrema destra e via dicendo". L'militarePetro Chernyk commenta con l'Adnkronos ladelDraghi, sottolineando che "quello che è accaduto alitaliano è una notizia non molto buona per l'Ucraina. Il premier Draghi ha sostenuto molto l'Ucraina sia economicamente sia fornendo all'Ucraina mezzi militari, parlo in primo luogo dell'artiglieria. Sono grato ai nostri colleghi italiani per l'obice FH 70, un sistema molto ...

