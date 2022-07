Golf femminile | Brooke M Henderson si porta al comando dell’Evian Championship Eliminata Benedetta Moresco

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il fine settimana di grandecontinua senza intoppi. Siamo giunti al termine del secondo round(montepremi 6,5 milioni di dollari). Il Major transalpino, nato nel 1994, continua a regalare spettacolo con un cambio al vertice. A metà gara guida infatti la classificaM.. La canadese recupera una posizione e vola in vetta con lo score di -14 (128 colpi) dopo l’ottimo -7 odierno. Primi due round dunque simmetrici per la ventiquattrenne di Smiths Falls (Ontario) che vanta tre colpi di margine sull’americana Nelly Korda. Terza posizione con -9 per le sudcoreane Sei Young Kim e So Yeon Ryu. In quinta piazza con il punteggio di -8 chiude la top ten un nutrito gruppo composto dalle statunitensi Sophia Schubert ed Andrea Lee, dalla francese ...