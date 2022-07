Gli italiani di Galliani (Di venerdì 22 luglio 2022) A oggi, Origi, Adli e forse De Ketelaere e Tanganga per il Milan; Bremer, Di Maria e Pogba per la Juventus; Lukaku, Mkhitaryan, Onana e Asllani per l'Inter; Dybala, Celik, Matic e Svilar per la Roma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 luglio 2022) A oggi, Origi, Adli e forse De Ketelaere e Tanganga per il Milan; Bremer, Di Maria e Pogba per la Juventus; Lukaku, Mkhitaryan, Onana e Asllani per l'Inter; Dybala, Celik, Matic e Svilar per la Roma ...

matteosalvinimi : Basta con la follia dei 5Stelle e con i giochini di potere del Pd: ora scelgano gli italiani. - luigidimaio : Una pagina nera per l’Italia. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sap… - EnricoLetta : In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia. Noi abbiamo messo tutto l’impegno poss… - PaoloScorpio : RT @Brasco71: Ha fatto scortare i partecipanti del rave dalle pattuglie della polizia,mentre gli Italiani si sono dovuti vaccinare o tampon… - AbbA8282 : @GiulioMarini2 Quelli che scrivono 2 lo ricordano che i 5Stelle sono nati come anti sistema? Gli italiani purtroppo… -