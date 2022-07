Giuseppe | chiuso nel pozzo e lasciato morire dai familiari per impossessarsi della pensione

Leggi su formatonews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Potrebbe non essere morto di morte naturale il poveroPedrazzini, tenuto per mesiin un. Gli aguzzini i suoi. Un nipote avrebbe visto l’anziano piangere più volte. Un anziano trovato morto in un: ormai è chiaro che la morte del 77ennePedrazzini non sia stata un incidente. Per la risoluzione del giallo di Toano – Bologna – decisiva è la figuramoglievittima, Marta Ghirlandini. Ansa/Matteo Corner/ArchivioDopo aver addebitato le responsabilità a figlia e genero, la sua deposizione ha sicuramente ricoperto un ruolo decisivo per i giudici di Bologna. Dunque, per Silvia Pedrazzini – figliavittima – e Riccardo Guida – genero – potrebbero aprirsi presto le ...