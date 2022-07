“Giorni interi senza poter dormire” | Il dramma di Serena Autieri

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 22 luglio 2022) La sua anima messa a nudo, per raccontare di queicosì particolari e bui.decide di rompere il silenzio Attrice dall’infinito talento, è questo ciò che descrivein toto. Una donna dall’immensa bellezza che ha rivelato che, in passato, ha sofferto di una terribile malattia. Ma che cosa è successo ad una delle artiste più talentuose del panorama italiano? Scopriamolo insieme.è ammirata da molti non solo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza mozzafiato. Pochi però sono a conoscenza del fatto che ha dovuto fare i conti con un malessere alquanto difficile da superare. Uno stress così forte al punto da divorarla quasi del tutto, passo dopo passo. Oltre che ad essere un’attrice, ...