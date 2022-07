Giorgio Mastrota, finalmente il grande giorno: lo attendeva da anni (Di venerdì 22 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giorgio Mastrota è pronto ad un grande giorno. Un evento che attendeva da anni e che pare vicino a vedere la luce. Ecco di cosa si tratta. Il “Re delle televendite”, Giorgio Mastrota torna a far parlare di se. In questa occasione, l’annuncio ha emozionato tutti. Naturalmente, lui in primis dato che era un giorno Leggi su youmovies (Di venerdì 22 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è pronto ad un. Un evento chedae che pare vicino a vedere la luce. Ecco di cosa si tratta. Il “Re delle televendite”,torna a far parlare di se. In questa occasione, l’annuncio ha emozionato tutti. Naturalmente, lui in primis dato che era un

pendeggiafranz : @RidTheRock @DAZN_IT Direi Giorgio Mastrota, visto come cerca di vendere ?? - ParliamoDiNews : Giorgio Mastrota si sposa: `Non ho invitato la mia ex moglie Natalia Estrada. Non sono come Briatore, le cui ex van… - zazoomblog : Floribeth Gutierrez chi è la fidanzata di Giorgio Mastrota? Età origini figli lavoro FOTO Instagram - #Floribeth… - BoscoSilvio : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Con Giorgio Mastrota? - infoitcultura : Giorgio Mastrota presto sposo, le nozze con Floribeth Gutierrez dopo 10 anni d'amore -