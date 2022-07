Giorgia Soleri al “Giffoni Film Festival” contro i tabù: “Raccontare la malattia è terapeutico” (Di venerdì 22 luglio 2022) Eliminare lo stigma sulla salute mentale, confrontarsi, essere aperti al dialogo e Raccontare: perché farlo è terapeutico. Parola di Giorgia Soleri che, durante un suo intervento al Giffoni Film Festival, ha posto l’accento su tematiche importanti contro i tabù che troppo spesso ancora esistono. Del resto la modella e attivista da sempre si batte per dare una visibilità e per sensibilizzare su questioni di rilievo. Con un obiettivo: quello di poter aiutare gli altri. Giorgia Soleri, al Giffoni parla di salute mentale Giorgia Soleri ha parlato con i 300 giovani, di un’età tra i 18 e i 30 anni, della sezione Impact! del Giffoni ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022) Eliminare lo stigma sulla salute mentale, confrontarsi, essere aperti al dialogo e: perché farlo è. Parola diche, durante un suo intervento al, ha posto l’accento su tematiche importantiche troppo spesso ancora esistono. Del resto la modella e attivista da sempre si batte per dare una visibilità e per sensibilizzare su questioni di rilievo. Con un obiettivo: quello di poter aiutare gli altri., alparla di salute mentaleha parlato con i 300 giovani, di un’età tra i 18 e i 30 anni, della sezione Impact! del...

