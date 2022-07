Giorgia Meloni | “Governa chi vince alle urne Con Vox ho sbagliato i toni e su Kiev non cambio linea”

marcobreso : Un intervento molto schietto. Anzi, molto più che schietto. Franco, diciamo ========== (Giorgia Meloni, leader of… - luca_ntq : @GiorgiaMeloni Giorgia Meloni tra un po'sarà premier, rimane lo sconcerto di come sia stata prima favorevole a vacc… - SBidimedia : Giorgia Meloni, leader FDI, sull'#ucraina 'La politica estera di un governo a guida FDI resterà quella di oggi. Pe… - songofdarkness_ : RT @drag_on_air: Visto che so già arrivati gli espertoni: Giorgia Meloni non è una fine stratega politica. Giorgia Meloni guida un partito… - Paolosantagata5 : I soldi di Giorgia Meloni: ecco tutte le lobby che finanziano Fratelli d'Italia -

Numeri alla mano, l'unico modo per riaprire l'esito della contesa sarebbe fare la somma di tutto ciò che è 'altro' rispetto alla coalizione guidata da. Un'operazione matematicamente ...Mancano appena 64 giorni al voto ed è già scattata l'ora della resa dei conti. La faida tra i Cinque Stelle non si placa, Berlusconi ha voglia di tornare in campo,avverte Forza Italia che la regola sul leader non si cambia, nella Lega restano i maldipancia tra Salvini e i governatori, il Pd invece è a un bivio: andare alle elezioni con qualche ...Al centro del tavolo nazionale del centrodestra della prossima settimana di certo i nodi politici dopo lo scioglimento delle Camere e in vista delle elezioni ...Meloni già si accoda a Ue, Bce e Nato. Salvini sembra Caccamo. Berlusconi vive in uno stato mitologico. Non faranno troppi danni e non dureranno a lungo.