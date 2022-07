Giorgia Meloni: “Governa chi vince alle urne. Con Vox ho sbagliato i toni e su Kiev non cambio linea” (Di venerdì 22 luglio 2022) La leader di Fratelli d’Italia: «In politica estera sono atlantista, sì alle armi all’Ucraina». Sulle promesse elettorali frena: «Il programma della coalizione sia realistico» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 22 luglio 2022) La leader di Fratelli d’Italia: «In politica estera sono atlantista, sìarmi all’Ucraina». Sulle promesse elettorali frena: «Il programma della coalizione sia realistico»

