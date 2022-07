Giffoni, Me contro Te: “Noi esempio? Lanciamo messaggi positivi. Presto una serie tv” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo di esempio per tanti giovanissimi. Sentiamo forte questa responsabilità e con il nostro lavoro cerchiamo di lanciare sempre messaggi positivi ed inclusivi. Noi non abbiamo creato dei personaggi ma abbiamo dato un carattere a quello che già siamo”. Così i due youtuber siciliani, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) hanno commentato quello che è il senso dei loro progetti che li hanno resi idoli indiscussi delle nuove generazioni. Ospiti della seconda giornata del Giffoni Film Festival, in corso fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana (SA), i “Me contro Te” si sono soffermati anche sul tema di questa 52esima edizione del Festival che è gli Invisibili. “Cerchiamo – hanno detto nel corso dell’incontro con la stampa – di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo diper tanti giovanissimi. Sentiamo forte questa responsabilità e con il nostro lavoro cerchiamo di lanciare sempreed inclusivi. Noi non abbiamo creato dei personaggi ma abbiamo dato un carattere a quello che già siamo”. Così i due youtuber siciliani, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) hanno commentato quello che è il senso dei loro progetti che li hanno resi idoli indiscussi delle nuove generazioni. Ospiti della seconda giornata delFilm Festival, in corso fino al 30 luglio aValle Piana (SA), i “MeTe” si sono soffermati anche sul tema di questa 52esima edizione del Festival che è gli Invisibili. “Cerchiamo – hanno detto nel corso dell’incon la stampa – di ...

