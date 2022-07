Gelato che intossica, occhio a questa regola fondamentale (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante il periodo estivo siamo sempre in cerca di qualcosa che possa rinfrescare il nostro corpo e il nostro palato. Dove l’acqua fresca non basta e non arriva, ci pensano i gelati a fare il resto. In questi mesi caldi e roventi non solo passeggiando è facile concedersi il lusso di un Gelato artigianale o al bar, ma anche che in casa abbiamo scorte quasi a quantità industriali. Quello che però non tutti sanno è che ci sono situazioni molto gravi, come ci spiega anche il servizio di LettoQuotidiano, in cui il Gelato può intossicare il nostro fegato. Ecco quando. occhio alla scadenza Avere molte scorte può essere motivo di trascuratezza della data di scadenza, e proprio questa nel Gelato può essere rischiosa non poco. Stando alla scienza, ingerire gelati che hanno superato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante il periodo estivo siamo sempre in cerca di qualcosa che possa rinfrescare il nostro corpo e il nostro palato. Dove l’acqua fresca non basta e non arriva, ci pensano i gelati a fare il resto. In questi mesi caldi e roventi non solo passeggiando è facile concedersi il lusso di unartigianale o al bar, ma anche che in casa abbiamo scorte quasi a quantità industriali. Quello che però non tutti sanno è che ci sono situazioni molto gravi, come ci spiega anche il servizio di LettoQuotidiano, in cui ilpuòre il nostro fegato. Ecco quando.alla scadenza Avere molte scorte può essere motivo di trascuratezza della data di scadenza, e proprionelpuò essere rischiosa non poco. Stando alla scienza, ingerire gelati che hanno superato ...

ScafAnna : RT @Agostino35: Uno mi ha descritto il rumore che gli ha fatto la caviglia come 'ha presente quando si rompe il cioccolato nella pubblicità… - nickbluebox : RT @perplimimi: Buonasera, dopo cena ho portato Sara a prendere un gelato, abbiamo parcheggiato lontano per fare una passeggiata ed è compa… - Massimonte : @AgainCarlakak Mi sembra più che giusto, sognava la coppa del migliore per il suo lavoro ma dovrà accontentarsi del… - min1kid__ : 31/07/2020 fu il giorno storico in cui il mondo scoprí che il gelato al sole si scioglie. - prest0nlogan : RT @perplimimi: Buonasera, dopo cena ho portato Sara a prendere un gelato, abbiamo parcheggiato lontano per fare una passeggiata ed è compa… -