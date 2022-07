GdS – Milan su Renato Sanches, l’indizio social di Maignan (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 13:25:16Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il portiere rossonero ha commentato così su Instagram una foto postata dal portoghese. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centrocampista del Lilla, sospeso tra Milano e Parigi Alla fine bisogna provarle tutte. E quindi si va sui social, si cerca il post dell’amico cercato dalla squadra in cui giochi e si scrive un messaggio sibillino, ma deciso. “Il rosso ti sta bene…”. Con due emoticon rossonere e una ‘bombetta’. Mike Maignan ha scritto questa frase sotto il post di Renato Sanches, centrocampista del Psg cercato dal Milan. Tra l’altro l’aveva già fatto anche Leao qualche tempo fa. Un paio di cerchi con i colori del Milan e un ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 13:25:16Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il portiere rossonero ha commentato così su Instagram una foto postata dal portoghese. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centrocampista del Lilla, sospeso trao e Parigi Alla fine bisogna provarle tutte. E quindi si va sui, si cerca il post dell’amico cercato dalla squadra in cui giochi e si scrive un messaggio sibillino, ma deciso. “Il rosso ti sta bene…”. Con due emoticon rossonere e una ‘bombetta’. Mikeha scritto questa frase sotto il post di, centrocampista del Psg cercato dal. Tra l’altro l’aveva già fatto anche Leao qualche tempo fa. Un paio di cerchi con i colori dele un ...

