Gazzetta: Scamacca al Westham. Il Sassuolo incassa 42 milioni più il 10% di una futura rivendita

Il Sassuolo ha venduto Scamacca al West Ham. Al club neroverde vanno 36 milioni più 6 di bonus oltre al 10% dei proventi di una futura rivendita. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport. Gianluca Scamacca va al West Ham. È fatta per il trasferimento dell'attaccante del Sassuolo in Premier League: il club neroverde riceverà 36 milioni più 6 di bonus e avrà diritto al 10% dei proventi di una futura rivendita. Pareva fosse vicino al Psg ma negli ultimi giorni è avvenuto il sorpasso del West Ham che proprio in queste ore ha finalizzato l'operazione con il Sassuolo e con l'entourage del giocatore.

