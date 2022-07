Gazzetta – Napoli: da Kepa a Navas e Neto, è rebus portiere (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 16:51:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Il club sta sondando diverse opzioni, se arrivasse un big Meret – che non ha ancora rinnovato – chiederebbe di essere ceduto Le quote dei bookmakers fanno intendere che la partita sul portiere del Napoli è ancora aperta. Da Neto (ex Juve e Fiorentina) a Keylor Navas, a Kepa le quotazioni vengono spalmate perché ancora non appare chiara la strategia del Napoli. ATTESA — In questo momento il club di De Laurentiis è concentrato sulla chiusura dell’affare Kim-Min-jae per colmare il vuoto lasciato da Kalidou Koulibaly. Poi Giuntoli ha preparato l’operazione Giovanni Simeone col Verona, appena Andrea Petagna firmerà con il Monza. E così la questione portiere rimane a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 16:51:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Il club sta sondando diverse opzioni, se arrivasse un big Meret – che non ha ancora rinnovato – chiederebbe di essere ceduto Le quote dei bookmakers fanno intendere che la partita suldelè ancora aperta. Da(ex Juve e Fiorentina) a Keylor, ale quotazioni vengono spalmate perché ancora non appare chiara la strategia del. ATTESA — In questo momento il club di De Laurentiis è concentrato sulla chiusura dell’affare Kim-Min-jae per colmare il vuoto lasciato da Kalidou Koulibaly. Poi Giuntoli ha preparato l’operazione Giovanni Simeone col Verona, appena Andrea Petagna firmerà con il Monza. E così la questionerimane a ...

Gazzetta_it : Simeone sente il richiamo del #Maradona: è pronto per il Napoli - Gazzetta_it : #Napoli-Kim Min-jae, fumata (quasi) bianca: accordo fatto, a breve le firme #calciomercato - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Simeone orgoglioso di andare al Napoli, non ha paura di essere il vice-Osimhen - infoitsport : Gazzetta: Kim al Napoli per 2,5 milioni a stagione -