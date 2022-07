Gattuso | «Napoli-Verona è stata una ferita aperta per tanto tempo Ho le mie colpe»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, il tecnico del Valencia Gennaroè tornato sulla sua esperienza a, conclusasi malamente oramai un’estate fa con la qualificazione in Champions League sfumata all’ultima giornata a causa di un pareggio casalingo colche non aveva nulla da chiedere. Una partita di cui asi è discusso per una vita. «Alho avuto la fortuna di allenare una grandissima squadra con tanti grandi calciatori, calciatori importanti, di livello. Allenare ilmi ha insegnato tantissimo. La partita col? Sono veramente dispiaciuto per quello che successe all’ultima giornata. Se avessimo vinto quella partita saremmo arrivati secondi, venivamo da venti risultati utili consecutivi, il secondo posto sarebbe ...