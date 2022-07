Gaia Sabbatini in tenuta sportiva fa sognare: che fisico pazzesco! (Di venerdì 22 luglio 2022) Con un corpo da urlo Gaia Sabbatini si mette in posa e sorride, l’outfit sportivo che indossa evidenzia il suo fisico mozzafiato, è bella da svenire Per l’ennesima volta Gaia Sabbatini ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 luglio 2022) Con un corpo da urlosi mette in posa e sorride, l’outfit sportivo che indossa evidenzia il suomozzafiato, è bella da svenire Per l’ennesima voltaha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

victoryofwhite : RT @jeffcohenphoto: Gaia Sabbatini, Italy ????, 1500m. Eugene, Oregon 2022. . . . #TrackandField #italy #athletics @GaiaSabbatini https://… - NotizieTg : Atletica, Sabbatini fuori dai 1.500 m 8.00 Il percorso di Gaia Sabbatini in una competizione globale finisce anco… - infoitsport : Atletica, Gaia Sabbatini: 'Mi dispiace per Nanyondo, non volevo. Non ero in forma, venivo da un infortunio' - infoitsport : Gaia Sabbatini squalificata nelle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali di atletica, cosa è successo? - infoitsport : Gaia Sabbatini eliminata e squalificata nella semifinale dei 1500 -