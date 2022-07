Gabbani | “Tornerei a fare televisione ma con intento divulgativo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Francesco, il cantautore che è riuscito a vincere consecutivamente il Festival di Sanremo prima fra Le Nuove Proposte e poi fra i big allontanandosi dai canoni sanremesi, ha portato alla luce temi importanti con i suoi testi ironici e divertenti. Anche in tv il suo esordio da conduttore ha toccato una questione importante, l’ambiente, nello show green ‘Ci vuole un fiore’ condotto con Francesca Fialdini su Rai1. E l’esperienza ha lasciato il segno se, ospite del Giffoni Film Festival, non esita a dire “ritornare con una nuova trasmissione Tv? Certo che ri, è stata una bella esperienza, ma loi solo nel caso si affiancasse, all’intrattenimento, un nuovo”. Un’affermazione che non stupisce a fronte dei testi diche si è ...