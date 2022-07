Funzione docente e stipendio degli insegnanti. Lettera (Di venerdì 22 luglio 2022) Inviata da Giuseppe D’Angelo - Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, relativo al personale del comparto scuola del 09/02/2018, all’art. 26 specifica e definisce la Funzione docente nel seguente modo: “1. La Funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 luglio 2022) Inviata da Giuseppe D’Angelo - Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, relativo al personale del comparto scuola del 09/02/2018, all’art. 26 specifica e definisce lanel seguente modo: “1. Larealizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionalealunni, sulla base delle finalità eobiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. L'articolo .

