(Di venerdì 22 luglio 2022) Con l’arrivo i Christophe Galtier il Paris Saint Germain ha avviato una grande campagna di esuberi. Tra i nomi più in vista ci sarebbe, portiere con un passato al Siviglia e al Maiorca, diventato calciatore dei francesi nell’estate del 2019 come secondo di Keylor Navas. Su di lui ci sarebbe il neopromosso, club che ha necessariamente bisogno di un nuovo estremo difensore nonostante la presenza di due validi interpreti come Gazzaniga e Rodak.: siildiL’arrivo dia Londra dovrebbe essere ufficializzato mediante uncon obbligo di riscatto. Il PSG infatti non vorrebbe cedere i suoi tesserati con formule che non siano senza l’obbligo: ...

sportli26181512 : Fulham, si avvicina un difensore del West Ham: Issa Diop si avvicina al Fulham: intesa vicina, riferisce la stampa… -

Footballnews24.it

Commenta per primo Issa Diop sial: intesa vicina, riferisce la stampa britannica, per il difensore del West Ham .Dopo i contatti con, Nottingham Forest e Chelsea , Strakosha andrebbe così allo United per sostituire Dean Hederson , andato in prestito proprio al Nottingham. E il nuovo tecnico Erik Ten Hag ... Fulham, si avvicina Sergio Rico: il PSG apre al prestito Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Fulham sembra sia entrato in accordo con il Wolfsburg per Mbabu, in caso di contrasto la prima alternativa sarebbe Dubois ...