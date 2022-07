Friuli-Venezia Giulia, Val Resia in fiamme: vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi. Le immagini dall’elicottero (Di venerdì 22 luglio 2022) Per spegnere l’incendio divampato mercoledì in Val Resia, in Friuli-Venezia Giulia, è al lavoro anche l’elicottero Drago 71, del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco. Attualmente in regione ci sono due incendi, l’altro a Pulfero, in provincia di Udine. Le fiamme che si sono diffuse nella valle alpina hanno causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada che porta alla valle. Come ha reso noto la sindaca, Anna Micelli, con una nota, è rimasto garantito il “passaggio con scorta e solo per motivi estremamente urgenti. Anche un’altra strada della zona, quella per Sella Carnizza, è stata chiusa”. I soccorsi sono stati impegnati nel tentativo di creare una pista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Perl’o divampato mercoledì in Val, in, è alanche l’elicottero Drago 71, del reparto volo dideidel. Attualmente in regione ci sono due, l’altro a Pulfero, in provincia di Udine. Leche si sono diffuse nella valle alpina hanno causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada che porta alla valle. Come ha reso noto la sindaca, Anna Micelli, con una nota, è rimasto garantito il “passaggio con scorta e solo per motivi estremamente urgenti. Anche un’altra strada della zona, quella per Sella Carnizza, è stata chiusa”. I soccorsi sono stati impegnati nel tentativo di creare una pista ...

