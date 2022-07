Francia, a Parigi multe fino a 150 euro per i negozi che tengono l’aria condizionata accesa con le porte aperte (Di venerdì 22 luglio 2022) Se l’Italia impone agli automobilisti di spegnere l’aria condizionata quando sono in sosta, pena una multa da 444 euro, le autorità Parigine mettono sull’attenti i commercianti. Il Comune di Parigi ha emanato un provvedimento che multa con un massimo di 150 euro i negozianti, ma anche i fornitori di servizi, che tengono l’aria condizionata accesa senza chiudere la porta del loro esercizio commerciale. Gli unici a essere esentati sono i ristoranti e i bar che dispongono di tavolini all’esterno regolarmente autorizzati. L’ordinanza, che punta a ridurre il dispendio di energia nel principio di una «sobrietà energetica» che tutta l’Unione europea sta adottando anche in vista dei possibili ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Se l’Italia impone agli automobilisti di spegnerequando sono in sosta, pena una multa da 444, le autoritàne mettono sull’attenti i commercianti. Il Comune diha emanato un provvedimento che multa con un massimo di 150anti, ma anche i fornitori di servizi, chesenza chiudere la porta del loro esercizio commerciale. Gli unici a essere esentati sono i ristoranti e i bar che dispongono di tavolini all’esterno regolarmente autorizzati. L’ordinanza, che punta a ridurre il dispendio di energia nel principio di una «sobrietà energetica» che tutta l’Unionepea sta adottando anche in vista dei possibili ...

