Francesco Totti insieme a LEI è finalmente felice | Tutto ciò che ha sempre desiderato – FOTO

Leggi su esclusiva

(Di venerdì 22 luglio 2022)appare rilassatoa lei che non l’ha mai abbandonato: è una presenza costante nella sua vita che lo supporterà e sosterrà, di chi stiamo parlando? Tutti i dettaglie la sua donna (Instagram) ESCLUSIVA.COMe Ilary Blasi continuano ad essere al centro del gossip. Dopo la notizia della loro separazione, sono tante le notizie che girano sul loro conto ed i fan della coppia sonopiù curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani. L’ex velina è appena tornata da un viaggio in Tanzania e sui social condivide con i follower alcuni scatti in casa post vacanza, il Pupone, invece, ha deciso di non partire per Formentera e ...