Francesco Totti al centro del gossip: ecco chi è davvero la nuova fidanzata (Di venerdì 22 luglio 2022) La notizia della separazione tra Totti e Ilary Blasi sta riepiendo le colonne dei principali rotocalchi nazionali. Ma per saperne di più: chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell'ex capitano della Roma? Leggiamo insieme l'articolo. Si sta facendo un gran parlare della triangolazione amorosa Blasi-Totti-Bocchi; ma mentre molto sta uscendo fuori sull'affido e la suddivisione dei beni della coppia tra le più popolari di Roma, resta ancora un mistero la donna che ha fatto perdere la testa all'ex bomber giallorosso. Qualche dettaglio in più sul legame tra lo sportivo è l'ignota giovane, la forniscono alcuni scatti fotografici pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini: Chi. Nelle immagini è possibile vedere Totti recarsi a casa della Bocchi un paio di giorni prima dell'annuncio della sua separazione. L'auto del Pupone ...

