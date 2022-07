Francesco Sarcina asfalta Clizia Incorvaia | “Spesso ha atteggiamenti…”

(Di venerdì 22 luglio 2022)a distanza di molto tempo e due vite ormai ricostruite separati tornano ad alimentare il mondo del gossip. A finire al centro dell’attenzione, in particolar modo, sarebbero state alcune dichiarazioni fatte durante un’intervista dal cantante, che non sarebbero di certo passate inosservate. Ecco cosa avrebbe dettosulla sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GammaStereoRoma : Francesco Sarcina - In questa citta' - eroesia_ : Raga aiuto mi sembrava Francesco Sarcina mi stava prendendo un colpo HAHAHAHAHAGAHAHSJAJAJDJAJA - GammaStereoRoma : Francesco Sarcina - Nel tuo sorriso - GammaStereoRoma : Francesco Sarcina - Femmina - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Musica - Conversano, un bagno di folla per Francesco Sarcina e Le Vibrazioni -

Radio Subasio

In un lungo articolo dal titolo "Il carabiniere che sapeva troppi segreti, rubava notizie per darle ad Amara'", l'attenzione si focalizza su un appuntato della Benemerita,Loreto, ...La band, formata da, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, accenderà il pubblico limonese presentando i brani del nuovo album "Vi" , ma anche ... Francesco Sarcina: vi racconto com'è nata "Ancora mia" SANTA CATERINA. Un parterre di stelle per il Villa Hermosa Festival 2022. Il Festival si svolgerà a Santa caterina dall’1 agosto al 24 settembre. Francesco Sarcina, Corrado Tedeschi, Enzo Decaro, Gior ...Chi è Franco Sarcina, lo 007 condannato e arrestato che non ha mai rivelato chi gli forniva le carte. Dopo 6 anni la Finanza indaga ancora su uno dei ...