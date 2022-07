Franceschini | Con il M5s ora è finita La sfida sarà tra chi ha difeso e chi ha abbattuto Draghi

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ogni alleanza con i Cinque Stelle è ormai impossibile. È il sunto delle parole che il ministro della Cultura ed esponente di spicco del Partito democratico, Darioha pronunciato in un'intervista al Corriere. L'idea è che in Parlamento durante la crisi si siano creati due schieramenti che si confronteranno alle elezioni del 25 settembre: “Io credo che le prossime elezioni saranno unatra chi hae chi invece ha buttato tutto a mare”. Nella mente dei dem c'è quindi forse la speranza di creare un campo larghissimo, poco accomunato dal pensiero politico, quanto più dalla modalità di fare politica. La descrizione al Corriere è quella di una forza che raggruppi le parti più europeiste e riformiste dei rappresentanti del paese: dall'Articolo 1 del ministro della Salute Roberto Speranza ai ...

La crisi di governo non sembra modificare (almeno in apparenza) l'appuntamento di domani con le Primarie del centro sinistra, su cui Più Europa si è pronunciata cercando chiarezza. Ma a ribadire che " ...In vista delle prossime elezioni il ministro della Cultura e dirigente dem guarda a un'unione di europeisti e riformisti contro i populisti e i sovranisti e lascia da parte i grillini ...