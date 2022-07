Forza Italia perde pezzi da 90: dopo Brunetta e Gelmini anche la Carfagna pronta a lasciare (Di venerdì 22 luglio 2022) - Tre esponenti storici del partito di Berlusconi. Il ministro della P. A: 'Avete rinnegato la nostra storia'. Dura replica del Cavaliere: 'Irriconoscenti, non avete un ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 luglio 2022) - Tre esponenti storici del partito di Berlusconi. Il ministro della P. A: 'Avete rinnegato la nostra storia'. Dura replica del Cavaliere: 'Irriconoscenti, non avete un ...

Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - sbonaccini : M5S, Lega e Forza Italia totalmente IRRESPONSABILI - CarloCalenda : Oggi @forza_italia è deceduta nel peggiore dei modi possibili. - AntonSessa : RT @ultimenotizie: La #Russia non sosterrà alcun partito nelle elezioni in Italia, come invece fanno Usa e Paesi Ue dichiarandosi a favore… - Moixus1970 : RT @PastorellaGiu: In tutto questo @berlusconi sbertuccia #Draghi dicendo che “Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per an… -