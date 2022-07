Forza Italia | Carfagna ha deciso | nei prossimi giorni l’annuncio dell’addio

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Resta aria di tempesta in casa. Dopo l’addio di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, due esponenti storici del partito, considerati dai sovranisti azzurri capofila dell’ala più filogovernativa, anche Mara, apprende l’Adnkronos, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi e sarebbe decisa allo strappo. Già altre volte il ministro del Sud ha espresso la sua insofferenza verso la gestione e la linea del partito su alcune scelte relative al governo Draghi e non solo, anche se con toni più sfumati rispetto a Gelmini, ma stavolta l’ex vicepresidente della Camera sarebbe molto determinata e neisarà lei a sciogliere definitivamente la riserva. Dalla nota di ieri con cui ha chiaramente preso le distanze da Fi,mantiene la consegna del ...

elio_vito : Berlusconi, intervistato da Repubblica (!) augura, alla sua età, ai ministri che hanno lasciato Forza Italia di 'ri… - petergomezblog : L’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli condannato in primo grado a cinque anni per corruzione… - AlexBazzaro : Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia En plein! - diceNiNi : @Antonio_Tajani @forza_italia @berlusconi Già le prime 3 parole fanno ridere. - Pgattino : RT @PaoloBorg: Berlusconi dice che Forza Italia può arrivare al 20% Con la grappa anche al 40% -

Le parole del senatore Andrea Cangini, ex direttore del Quotidiano Nazionale, che ha lasciato Forza Italia dopo avere votato la fiducia al governo Draghi in aperto dissenso rispetto alla linea del partito.

"Sono felicissimo di questa nomina, considero il MAIE l'unica forza politica che da sempre si batte sul territorio e nel Parlamento italiano per difendere ..."