Forza Italia | Carfagna ha deciso | nei prossimi giorni l’annuncio dell’addio

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Resta aria di tempesta in casa. Dopo l’addio di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, due esponenti storici del partito, considerati dai sovranisti azzurri capofila dell’ala più filogovernativa, anche Mara, apprende l’Adnkronos, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi e sarebbe decisa allo strappo. Già altre volte il ministro del Sud ha espresso la sua insofferenza verso la gestione e la linea del partito su alcune scelte relative al governo Draghi e non solo, anche se con toni più sfumati rispetto a Gelmini, ma stavolta l’ex vicepresidente della Camera sarebbe molto determinata e neisarà lei a sciogliere definitivamente la riserva. Dalla nota di ieri con cui ha chiaramente preso le distanze da Fi,mantiene la consegna del ...

'Lo Stato deve aiutare solo chi ha realmente bisogno e occorre introdurre anche la pensione per le casalinghe ' 'Berlusconi ha smentito la lista unitaria- Lega. Ci presenteremo alle elezioni del 25 settembre con nostra lista di, insieme agli altri partiti del Centrodestra'. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è il coordinatore ...Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi al Senato alle prossime politiche per tirare la volata ain prima persona. Il Cav, raccontano, che oggi ha visto Giorgia Meloni a Villa Grande prima di volare in Sardegna, vuol metterci la faccia ancora una volta, in questa brevissima campagna ...PALERMO - Incontro informale tra gli esponenti del centrodestra, eccezion fatta per Fratelli d'Italia, invece della riunione che aveva organizzato il ...