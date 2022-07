Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 7 (Di venerdì 22 luglio 2022) La Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite prosegue con la Settimana 7, la quale vi permetterà di salire nel pass battaglia tramite le tante Sfide proposte, le cui Guide per il completamento sono riportate a seguire. Mantieni la prima arma collezionata nel tuo inventario fino al raggiungimento della Top 20 La sfida richiede semplicemente di posizionarsi tra i migliori 20 senza scartare la prima arma che è stata raccolta, quindi appena scendete e prendete un’arma, assicuratevi di non sostiturila fino alla Top 20. Infliggi danni agli avversari in aria Sfida che può essere completata facilmente, sopratutto se gli avversari stanno ancora scendendo con il deltaplano, vi basterà semplicemente danneggiarli con una qualsiasi arma. Distruggi strutture con una girosfera Per ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 22 luglio 2022) La3 del Capitolo 3 diprosegue con la7, la quale vi permetterà di salire nel pass battaglia tramite le tanteproposte, le cui Guide per il completamento sono riportate a seguire. Mantieni la prima arma collezionata nel tuo inventario fino al raggiungimentoTop 20 La sfida richiede semplicemente di posizionarsi tra i migliori 20 senza scartare la prima arma che è stata raccolta, quindi appena scendete e prendete un’arma, assicuratevi di non sostiturila fino alla Top 20. Infliggi danni agli avversari in aria Sfida che può essere completata facilmente, sopratutto se gli avversari stanno ancora scendendo con il deltaplano, vi basterà semplicemente danneggiarli con una qualsiasi arma. Distruggi strutture con una girosfera Per ...

