Fiorentina-Trento oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi. I viola di Vincenzo Italiano, impegnati nel ritiro in Val di Fassa, affronteranno il, formazione che milita nel Girone A della Serie C, in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento, venerdì 22 luglio, alle ore 17. La partita, per il momento, non ha una copertura televisiva. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.