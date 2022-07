Fiorentina, post social creativo per annunciare l’arrivo di Dodò (FOTO) (Di venerdì 22 luglio 2022) La Fiorentina annuncia l’arrivo di Dodò in modo decisamente particolare. I club ci hanno abituati ad annunci con grafiche dedicate o immagini del giocatore con la nuova maglia, ma questa volta i gigliati hanno scelto un’immagine molto evocativa ma che con il calcio ha poco a che fare. La Fiorentina ha sfruttato infatti l’omonimia di Dodò con il celebre pupazzo dell’Albero Azzurro, cartone che ha accompagnato l’infanzia di molti. Ecco dunque che sui social del club viola spunta la FOTO del pupazzo: un messaggio creativo ma molto chiaro per annunciare l’arrivo di Dodò. pic.twitter.com/F51beQXC0r — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 22, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Laannunciadiin modo decisamente particolare. I club ci hanno abituati ad annunci con grafiche dedicate o immagini del giocatore con la nuova maglia, ma questa volta i gigliati hanno scelto un’immagine molto evocativa ma che con il calcio ha poco a che fare. Laha sfruttato infatti l’omonimia dicon il celebre pupazzo dell’Albero Azzurro, cartone che ha accompagnato l’infanzia di molti. Ecco dunque che suidel club viola spunta ladel pupazzo: un messaggioma molto chiaro perdi. pic.twitter.com/F51beQXC0r — ACF(@acf) July 22, 2022 SportFace.

