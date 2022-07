Fiorentina, Ceccarini: «Igor non parte. Milenkovic, avanti l’Inter» (Di venerdì 22 luglio 2022) Le parole del giornalista sul mercato in uscita della Fiorentina: «A meno di offerte monstre, Igor non si muove» Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana e ha fatto il punto sul mercato in uscita della Fiorentina, in particolare della difesa. Di seguito le sue parole. «Igor, a meno di offerte e cifre fuori mercato, non sarà ceduto. L’offerta del Rennes non è motivo di spavento per la società viola, non credo che esista una volontà di cederlo, anzi. Su Milenkovic, al momento, la società che è in vantaggio su di lui è sempre l’Inter. I nerazzurri dovranno valutare, la Juventus ha appena preso Bremer…» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Le parole del giornalista sul mercato in uscita della: «A meno di offerte monstre,non si muove» Niccolòè intervenuto ai microfoni di Radio Toscana e ha fatto il punto sul mercato in uscita della, in particolare della difesa. Di seguito le sue parole. «, a meno di offerte e cifre fuori mercato, non sarà ceduto. L’offerta del Rennes non è motivo di spavento per la società viola, non credo che esista una volontà di cederlo, anzi. Su, al momento, la società che è in vantaggio su di lui è sempre. I nerazzurri dovranno valutare, la Juventus ha appena preso Bremer…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentinanews : #Ceccarini: 'A meno di offerte monstre, la #Fiorentina non cederà #Igor. Per #Milenkovic è avanti l'#Inter' - fiorentina_it : Si lavora sulle uscite in casa #Fiorentina: per #Dragowski resta viva l’ipotesi di un passaggio allo #Spezia su… - violanews : Ceccarini: “Dodô, ecco il piano per la giornata di domani” #Fiorentina - Fiorentinanews : Ceccarini: 'Si complice la pista #Bremer per l'#Inter. #Milenkovic è la prima alternativa' #Fiorentina - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Ceccarini: '#LoCelso piace alla #Fiorentina, ma la richiesta del #Tottenham è alta. Più complicato #LuisAlberto' #calc… -