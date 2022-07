Fine legislatura, elezioni il 25 settembre: mai accaduto. Le tappe del voto - Politica - quotidiano.net (Di venerdì 22 luglio 2022) Crisi di governo: Mattarella ha sciolto le Camere, elezioni il 25 settembre Roma, 22 luglio 2022 - Ultimo atto. Si vota il 25 settembre . La prima volta in autunno alle politiche dal 1919. Dopo 17 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Crisi di governo: Mattarella ha sciolto le Camere,il 25Roma, 22 luglio 2022 - Ultimo atto. Si vota il 25. La prima volta in autunno alle politiche dal 1919. Dopo 17 ...

CarloCalenda : La fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa l’italiano più illustre. La… - FrMaselli : La fine di questa legislatura è in ogni modo coerente con il suo inizio e il suo svolgimento: un laboratorio di sit… - lorepregliasco : Se il centrodestra 'di governo' vota solo la propria risoluzione come ha appena annunciato, si avvicina la fine della legislatura - Daniele55036579 : Sinceramente, cosa vi fa pensare che eventuali nuovi eletti di uno dei vari partiti 'alternativi' una volta in parl… - Aurosenna : E comunque, aver contribuito a far cadere un governo a fine legislatura non equivale all'essersi abbandonati alla c… -