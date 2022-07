Fiat Toro, in arrivo un nuovo pick-up? Guardate che bestia (VIDEO) (Di venerdì 22 luglio 2022) La Fiat punta ad allargare il numero di veicoli in giro per il mondo. Il pick-up è destinato ad invadere il mercato sudamericano. Ecco le sue caratteristiche. In un momento di profondo calo di vendite del mercato dell’auto tradizionali, diventa vitale per un costruttore riuscire a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel variegato mondo dei veicoli commerciali. I mezzi utilizzati per il lavoro sono indispensabili e poco connessi a questioni legate al design o altri aspetti stilistici. I prossimi anni saranno importantissimi per la Fiat, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento anche nel mondo dei pick-up. La fusione tra PSA ed FCA, con la creazione del Gruppo Stellantis, ha dato un nuovo impulso alla casa torinese. Fiat Logo (Adobe Stock).La ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 luglio 2022) Lapunta ad allargare il numero di veicoli in giro per il mondo. Il-up è destinato ad invadere il mercato sudamericano. Ecco le sue caratteristiche. In un momento di profondo calo di vendite del mercato dell’auto tradizionali, diventa vitale per un costruttore riuscire a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel variegato mondo dei veicoli commerciali. I mezzi utilizzati per il lavoro sono indispensabili e poco connessi a questioni legate al design o altri aspetti stilistici. I prossimi anni saranno importantissimi per la, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento anche nel mondo dei-up. La fusione tra PSA ed FCA, con la creazione del Gruppo Stellantis, ha dato unimpulso alla casa torinese.Logo (Adobe Stock).La ...

Fiat Toro: tutto sul nuovo pick - up della casa torinese Finalmente, è pronto per invadere il mercato sudamericano dove Fiat presenta modelli inediti per tutte le tasche e, forse, ad arrivare anche nel nostro Paese. Fiat Toro è un pick - up che può far gola a molti, ideale non solo per il lavoro. Fiat, del resto, non presenta nuovi modelli sul mercato europeo da un po' di tempo, fatto salvo della versione full ... Stellantis: ecco le 5 novità presentate in Argentina ieri La Fiat punta ad allargare il numero di veicoli in giro per il mondo. Il pick-up Toro è destinato ad invadere il mercato sudamericano.