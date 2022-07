**FI: Tajani, 'Berlusconi sta come un grillo, si candida certamente in Senato'** (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug (Adnkronos) - "Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato". Lo dice Antonio Tajani, conversando con i cronisti a Montecitorio, dopo una riunione a villa Grande con il leader di Forza Italia. "Berlusconi si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale", sottolinea tra l'altro il vice presidente di FI. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug (Adnkronos) - "è in formissima, staun. Siin". Lo dice Antonio, conversando con i cronisti a Montecitorio, dopo una riunione a villa Grande con il leader di Forza Italia. "si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale", sottolinea tra l'altro il vice presidente di FI.

