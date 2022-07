Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia | volete partecipare a una festa da ballo da film? Ecco come

(Di venerdì 22 luglio 2022) Abiti sontuosi, drappeggi che volano a ritmo di valzer e sulle musiche cadenzate di passi in cerchio. I lampadari di cristallo creano bagliori mutevoligli ambienti. Ora ci si muove in un salone dalle porte dorate, poi ci si addentra in un giardino labirinto. Infine si naviga sulle acque di un lago e si sale su un treno. Destinazione? Un café chantant parigino. Il tutto mentre attorno scorrono paesaggi fiabeschi o fantascientifici. Siamo all’edizione numero 16 deldidie questo è “Le Bal de Paris”. Spettacolo live immersivo, in realtà virtuale,regista e coreografa spagnola Blanca Li. Un lavoro premiato l’anno scorso alla Mostra ...

crocerossa : ?? Appuntamento oggi al #MICR - Museo Internazionale della Croce Rossa per la presentazione dei libri 'Indaga Detect… - MirtaGranda : La XIV Edizione del Festival Internazionale 'Timbalaye-La Ruta de la Rumba' è stata presentata nel Comune VII di Ro… - FQMagazineit : Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, volete partecipare a una festa da ballo d… - infoitinterno : XV Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti - flc_crea : RT @GotorMiguel: Ieri allo Stadio Palatino ultimo appuntamento del Festival Internazionale Letterature; serata molto bella e conclusione pe… -

Arte Magazine

Durante la cerimonia di chiusura del, il comico e attore Fabio De Luigi ha ricevuto il ...collaborazione e del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, ......apprezzata non solo dalle romane e dai romani ma anche da un pubblico sempre più. La ...Michele Mariotti fa parte di un progetto triennale realizzato in collaborazione con il... Prende il via la dodicesima edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move NTT Corporation (“NTT”) ha presentato la “Conferenza internazionale per la visualizzazione del nostro futuro condizionata dall’innovazione tecnologica tra cui le IOWN” al Short Shorts Film Festival & ...A 86 anni dalla morte e a 143 dalla nascita, anche Ottorino Respighi, uno dei principali compositori italiani della 'generazione dell'Ottanta' (assieme a Alfredo Casella, Franco Alfano, Gian Francesco ...