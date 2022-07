Festa della Repubblica francese alla Mole Antonelliana (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 14 luglio, giorno della Festa nazionale francese che ricorda la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, a partire dalle 21 ha visto, la Mole Antonelliana illuminata con un’immagine elaborata dall’artista JonOne e intitolata “Liberté, Egalité, Fraternité”, terzo appuntamento celebrativo di “Torino Omaggia il Mondo”. Per l’occasione il Consolato Generale di Francia a Milano ha deciso di organizzare per la prima volta l’annuale ricevimento serale a Torino, all’interno della Mole Antonelliana, confermando il successo dell’iniziativa ‘Torino Omaggia il mondo’ e incoraggiando a lavorare per la programmazione degli appuntamenti successivi. “Con grande piacere la Città di Torino omaggia la Francia – dichiara Stefano Lo Russo, Sindaco ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 14 luglio, giornonazionaleche ricorda la presaBastiglia del 14 luglio 1789, a partire dalle 21 ha visto, lailluminata con un’immagine elaborata dall’artista JonOne e intitolata “Liberté, Egalité, Fraternité”, terzo appuntamento celebrativo di “Torino Omaggia il Mondo”. Per l’occasione il Consolato Generale di Francia a Milano ha deciso di organizzare per la prima volta l’annuale ricevimento serale a Torino, all’interno, confermando il successo dell’iniziativa ‘Torino Omaggia il mondo’ e incoraggiando a lavorare per la programmazione degli appuntamenti successivi. “Con grande piacere la Città di Torino omaggia la Francia – dichiara Stefano Lo Russo, Sindaco ...

