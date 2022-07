(Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Labitalia) - "Inci occupiamo di innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale è una tecnologia già molto usata in diversi dei nostri prodotti di punta, e che sarà sempre più presente. Così come in, l'intelligenza artificiale sta pervadendo con velocità crescente la maggior parte delle industrie e degli aspetti della vita umana. Pensiamo che l'intelligenza artificiale possa essere l'opportunità più importante di sempre per l'umanità per risolvere molti dei problemi più annosi che la riguardano. Ma anche che ci siano dei rischi importanti, che in parte possiamo mitigare garantendo unodell'intelligenza artificiale stessa che siaed. Con, puntiamo a fare la nostra parte ...

lifestyleblogit : Ferrari (Bending Spoons): 'Con Synapse per sviluppo IA equo e inclusivo' - - LocalPage3 : Ferrari (Bending Spoons): 'Con Synapse per sviluppo IA equo e inclusivo' -

Agenzia ANSA

... fondata nel 2013 a Copenhagen da Luca Querella, Francesco Patarnello, Luca, Matteo Danieli,...Spoons vanta un ebitda di circa 35 milioni di euro, più di 180 milioni di download totali, ...... Luca Foresti, CEO Centro Medico Santagostino; Chiara Russo, ceo e Co - Founder di Codemotion; Alessandro Tommasi, CEO & Co - Founder Will Media; Luca, ceo & Co - Founder diSpoons. '... Dall'Italia l'appello per un'Intelligenza artificiale di tutti - Le tecnologie Così, con Adnkronos/Labitalia, Luca Ferrari, ceo di Bending Spoons, una delle aziende leader al mondo nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di applicazioni mobili, racconta gli obiettivi ...The rivalry between Red Bull and Mercedes has thawed in 2022 owing to the latter's inability to produce a race winning car.