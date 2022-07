FC Barcelona: Nico: “Ricordo quando Lewandowski ha segnato quattro gol contro il Real Madrid, ho festeggiato molto” (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 09:33:52 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Nico è uno dei giovani valori del Barcellona che l’anno scorso ha giocato molti minuti in una rosa che ha dovuto tirare dai meno esperti per salvare il ballottaggio. Questa stagione, le giovanili sanno che sarà più difficile gioca, ma non gettare la spugna. “Quest’anno l’idea è la stessa dell’anno scorso, che alla fine ho giocato solo due partite con il Bara B ed ero nelle dinamiche della prima squadra. L’idea è quella di lottare per giocare tutte le partite possibili”ha affermato il calciatore cul. Il centrocampista si arrende ai nuovi acquisti, assicurando che Laporta si stia muovendo bene fino ad ora nel mercato: Nessuno si può negare che la rosa stia crescendo e migliorando molto. È evidente che stiamo facendo un enorme salto di qualità con i nuovi acquisti e io lo sono certo che si ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 09:33:52 Giorni caldissimi per il calcio iberico!è uno dei giovani valori del Barcellona che l’anno scorso ha giocato molti minuti in una rosa che ha dovuto tirare dai meno esperti per salvare il ballottaggio. Questa stagione, le giovanili sanno che sarà più difficile gioca, ma non gettare la spugna. “Quest’anno l’idea è la stessa dell’anno scorso, che alla fine ho giocato solo due partite con il Bara B ed ero nelle dinamiche della prima squadra. L’idea è quella di lottare per giocare tutte le partite possibili”ha affermato il calciatore cul. Il centrocampista si arrende ai nuovi acquisti, assicurando che Laporta si stia muovendo bene fino ad ora nel mercato: Nessuno si può negare che la rosa stia crescendo e migliorando. È evidente che stiamo facendo un enorme salto di qualità con i nuovi acquisti e io lo sono certo che si ...

