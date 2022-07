“Faccio la badante per vivere”. La nuova costretta vita della storica ragazza di Mediaset (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vita fa, eppure le raggianti e giovanissime, al tempo quasi tutte adolescenti, ragazze di Non è la Rai, scelte attentamente da Gianni Boncompagni (1932-2017) sono ancora un vivido e piacevole ricordo per gli spettatori. Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Pamela Petrarolo, adesso reduce de L’isola dei famosi. Oppure Ilaria Galassi. Difficile averla dimenticata, la sua frangetta castana dai sottili tratti dorati grazie al colpi di sole è ancora quella di Non è la Rai. Che combina oggi Ilaria Galassi? A quanto pare avrebbe tentato di diventare una naufraga della 16esima edizione de L’isola dei famosi e, nel suo quotidiano, attualmente, fa la badante di una signora 90enne. Ilaria Galassi oggi, il lavoro da badante La lunghissima edizione de L’isola dei famosi 2022, la seconda che è stata condotta con ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 luglio 2022) Unafa, eppure le raggianti e giovanissime, al tempo quasi tutte adolescenti, ragazze di Non è la Rai, scelte attentamente da Gianni Boncompagni (1932-2017) sono ancora un vivido e piacevole ricordo per gli spettatori. Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Pamela Petrarolo, adesso reduce de L’isola dei famosi. Oppure Ilaria Galassi. Difficile averla dimenticata, la sua frangetta castana dai sottili tratti dorati grazie al colpi di sole è ancora quella di Non è la Rai. Che combina oggi Ilaria Galassi? A quanto pare avrebbe tentato di diventare una naufraga16esima edizione de L’isola dei famosi e, nel suo quotidiano, attualmente, fa ladi una signora 90enne. Ilaria Galassi oggi, il lavoro daLa lunghissima edizione de L’isola dei famosi 2022, la seconda che è stata condotta con ...

