“Facciamo il Conte Ter”. La rivelazione di Renzi: “Così è caduto Draghi” (Di venerdì 22 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-Content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-22-at-12.25.39.mp4 Speranza e Franceschini e il maldestro tentativo per non far cadere il governo: questo è quanto rivelato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante un’intervista con Bruno Vespa a Mandria. Sulla frattura finale con il centrodestra e le dimissioni del premier, Renzi racconta un dietro le quinte con protagonisti i ministri del Pd e di Leu. “Io ero lì che vedevo Franceschini e Speranza che dicevano a Conte: ti costringiamo a fare il Conte ter con Draghi”. Cosa è successo? Bianca Leonardi, 22 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 22 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-nt/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-22-at-12.25.39.mp4 Speranza e Franceschini e il maldestro tentativo per non far cadere il governo: questo è quanto rivelato dal leader di Italia Viva, Matteo, durante un’intervista con Bruno Vespa a Mandria. Sulla frattura finale con il centrodestra e le dimissioni del premier,racconta un dietro le quinte con protagonisti i ministri del Pd e di Leu. “Io ero lì che vedevo Franceschini e Speranza che dicevano a: ti costringiamo a fare ilter con”. Cosa è successo? Bianca Leonardi, 22 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

lucianonobili : 'Conte non è credibile in nessun ruolo. Ha rassicurato gli italiani all'ora di cena durante la pandemia ma ha falli… - RaffaelePizzati : RT @maurizioft: @RaffaelePizzati @matteorenzi @bobogiac @radioleopoldait @ItaliaVivaRoma1 @DarioBallini @ItaliaViva @GabryContessa @AlvisiC… - Massimo22185550 : RT @claudiomasi5: ASTENSIONISMO sarà DETERMINANTE per far vincere la politica ke ha IMPOVERITO GLI ITALIANI NEGLI ULTIMI 30ANNI!TUTTI GLI I… - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: ASTENSIONISMO sarà DETERMINANTE per far vincere la politica ke ha IMPOVERITO GLI ITALIANI NEGLI ULTIMI 30ANNI!TUTTI GLI I… - claudiomasi5 : ASTENSIONISMO sarà DETERMINANTE per far vincere la politica ke ha IMPOVERITO GLI ITALIANI NEGLI ULTIMI 30ANNI!TUTTI… -