Fabrizio Corona | “Diventerò Presidente del Consiglio | mi candido alle elezioni”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tornato dalla vacanza a Capri con la sua futura moglie,è stato ospite di Marco Oliva nella trasmissione Iceberg ed ha fatto delle dichiarazioni particolari. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che potrebbe candidarsi prestopolitiche e che tra 5 anni sarà il nuovodel. “Tempo 5 anni e diventodele la mia psicologa ministro della salute. Vivo una fase molto serena della mia vita. E sì è vero che mi sposerò. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presentopolitiche. Sì a settembre ci ...

Adnkronos : '5 anni e divento presidente del Consiglio', la tentazione di #Corona - Venom_1908 : Fabrizio Corona mi gasa - 4884luke : RT @ultimora_pol: #Italia Fabrizio #Corona: 'L'Italia merita un presidente eletto, forse mi candido. Tempo 5 anni e divento Presidente del… - ParliamoDiNews : Fabrizio Corona:`Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio`/ `Conte e Di Maio tornino a fare nulla`… - TomFinley19 : RT @ilmessaggeroit: Fabrizio Corona: «Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute» https://t.c… -

Nuovi proclama da parte di, che il pubblico mainstream conosce molto bene per le sue sparate a tratti astruse e decisamente sopra le righe. L'ultima che ha tirato fuori, ma soltanto in ordine di tempo, è ...'Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute'. Lo ha dettoin un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Iceberg' di Telelombardia. L'ex fotografo dei vip ha parlato anche della sua esperienza nella comunità di recupero di Limbiate, in ...Fabrizio Corona lancia la provocazione e, intervistato a Telelombardia, si dice pronto a candidarsi alla Presidenza del Consiglio entro i prossimi 5 anni ...Il re dei paparazzi ha lanciato la sua ennesima provocazione: sarebbe interessato a candidarsi come prossimo primo ministro a breve, ecco i suoi ultimi proclama ...