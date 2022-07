Fabio Paratici è in Italia a lavorare su quattro possibili trasferimenti (Di venerdì 22 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: È stata una finestra di mercato impegnativa per il Tottenham e l’amministratore delegato del club Fabio Paratici è attualmente in Italia per lavorare su più accordi. Il club londinese ha acquisito finora sei acquisti in questa finestra: Richarlison, Yves Bissouma, Djed Spence, Ivan Perisic, Clement Lenglet e Fraser Forster. Si ritiene che al momento non ci saranno più entrate, ma le cose potrebbero cambiare se il club della Premier League vendesse una serie di risorse per raccogliere fondi. Antonio Conte ha una grande rosa per portare avanti una stagione forte, ma l’allenatore Italiano non direbbe mai di no a più soldi spesi ed è per questo che Paratici è in Italia. Fabio Paratici è in ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: È stata una finestra di mercato impegnativa per il Tottenham e l’amministratore delegato del clubè attualmente inpersu più accordi. Il club londinese ha acquisito finora sei acquisti in questa finestra: Richarlison, Yves Bissouma, Djed Spence, Ivan Perisic, Clement Lenglet e Fraser Forster. Si ritiene che al momento non ci saranno più entrate, ma le cose potrebbero cambiare se il club della Premier League vendesse una serie di risorse per raccogliere fondi. Antonio Conte ha una grande rosa per portare avanti una stagione forte, ma l’allenatoreno non direbbe mai di no a più soldi spesi ed è per questo cheè inè in ...

